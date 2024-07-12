

Евросоюз меняет терминологию, связанную с Абхазией и Цхинвальским регионом

12.07.2024 17:35





В своем официальном сообщении Евросоюз меняет терминологию, связанную с Абхазией и Цхинвальским регионом, и вводит слово «оккупированный».



За исключением наверное единственного исключительного случая — до сих пор в заявлениях и документах Евросоюза (речь идет не о резолюциях Европарламента) в отношении Абхазии и Цхинвали употреблялся термин «отколовшийся» [eng. breakaway], и это означает отделение. Так Европейский Союз пользовался термином «самопровозглашенный», как аналог грузинского эквивалента [мнем. груз. «т’вит_агиаребули»].



Почти пятнадцать лет спустя после августовской российско-грузинской войны терминология ЕС официально меняется с добавлением слова «оккупированные».



Почему сейчас?



В повестку дня заседания Комитета постоянных представителей Евросоюза (COREPER) 8 мая был включен вопрос «Терминология, связанная с конфликтами: Грузия». Документ недоступен в публичном реестре ЕС. Поэтому Netgazeti официально запросила текст у Генерального секретариата Совета ЕС.



Из полученного нами документа видно, что на состоявшемся 24 октября 2023 года заседании Комитета по политике и безопасности Евросоюза Служба внешних действий (ЕСВД) Джозефа Боррель предложил адаптировать конфликтную терминологию, используемую Евросоюзом в отношении регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии.



В ответ на запросы стран-членов ЕС о предоставлении дополнительной информации ЕСВД рекомендовало использовать формулировку «Оккупированные самопровозглашенные регионы Абхазии и Южной Осетии» в общении ЕС с общественностью и властями Грузии.



После обсуждений 29 апреля 2024 года Рабочая группа Совета Европейского Союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) достигла соглашения об адаптации терминологии. После того как в COREPER также согласились, рекомендация была наконец представлена на утверждение Совету ЕС.



В Службе иностранных дел Евросоюза Netgazeti сообщили, что документ окончательно принят на заседаниях Совета Евросоюза 13-14 мая 2024 года и не требует дальнейших процедур.

Практика употребления термина «оккупация»



Евросоюз начал думать о совместной адаптации терминологии, связанной с конфликтами в Грузии, с 2023 года.



В отличие от Европейского парламента, который гораздо более свободен в своих формулировках, за прошедшие годы были лишь единичные случаи, когда исполнительная власть ЕС использовала термин «оккупация».



В ноябре российскими оккупационными войсками в районе села Кирбали был убит гражданин Грузии Тамаза Гинтури. Когда верховный представитель ЕС Джозеф Боррель сети X написал об этом, то обратил на себя внимание элиты правящей «Мечты»:



— «Даже сегодня, к сожалению, этот термин не используется в официальных документах, хотя недавно мы видели, например, заявление Борреля, который использовал термин «оккупация». Важно обратить на это внимание», — сказал председатель парламента Грузии Ш.Папуашвили.



После официального решения об изменении терминологии первое заявление прозвучало 9 июня. Это было сделано в одновременно с [де-факто] парламентскими выборами в оккупированном ЮО.



— «Европейский Союз не признает конституционные и правовые рамки, в которых так называемая состоялись [де-факто, прим.ред.] парламентские выборы в Южной Осетии. Европейский Союз продолжает твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии», — поддержал Грузию пресс-секретарь верховного представителя ЕС Питер Стано.



Например, если мы сравним, то увидим, что этот текст идентичен так называемому выступлению, по отношении Абхазии в 2020 году тем же Питером Стано. С одним отличием — от заявления, сделанного в связи с президентскими выборами, слово «оккупированные» в старых протоколах не встречается.

Предыстория



Введению термина «оккупированный» Брюсселем в отношении Абхазии и Цхинвальского региона предшествовало несколько факторов:



• Война на Украине, после которой Евросоюз кардинально переоценил свою политику в отношении России;

• Решения Страсбургского и Гаагского судов по августовской войне, согласно которым РФ осуществляет эффективный контроль над Абхазией и Южной Осетией;

• Критика со стороны правительства Грузии после того, как «Грузинская мечта» перешла в открытую конфронтацию с Западом.



«К сожалению, Евросоюз до сих пор называет оккупированные территории в официальных документах обособленными территориями, линию оккупации – административной границей. К счастью, по вопросу Украины сам Европейский Союз меняет свою политику в отношении к России. Мы хотим внести ясность и в отношении Грузии. Когда от нас ждут, что мы будем их партнерами по вопросам внешней политики ЕС, то конечно, ожидаем и того, что ЕС назовет все своими именами – оккупация будет называться оккупацией. К сожалению, термин «оккупация» не включен в официальные документы Евросоюза», — заявил 6 октября 2023 года председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Подобную претензию к Евросоюзу представители парламентского большинства высказывали и по другим поводам, хотя и не пожелали комментировать в беседе с Netgazeti адаптацию терминологии.



Соучредитель GRASS Серги Капанадзе не исключает, что на решение Евросоюза повлияли публичные заявления правительства Грузии, хотя главным фактором он считает полномасштабное российское вторжение в Украину.



— «У ЕС не было проблем с использованием термина «оккупация» (а прецеденты этому были), поскольку он просто считал, что может что-то повредить, используя этот термин, я имею в виду в контексте отношений с Сухуми и Россией. На мой взгляд, изменение этого подхода было полностью вызвано вторжением России в Украину. Мы говорим об изменении термина, иначе в политике ничего не изменится», — заявил Netgazeti Серги Капанадзе.



Соглашение о прекращении огня было подписано между Россией и Грузией 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза. На основе этого соглашения был создан формат международных дискуссий в Женеве и направлена в Грузию невооруженная гражданская наблюдательная миссия Евросоюза.



Серги Капанадзе, который на протяжении многих лет представлял Грузию на международных дискуссиях в Женеве в качестве заместителя министра иностранных дел, не считает, что изменение терминологии негативно скажется на роли Евросоюза.



По его словам, Москва и представители оккупированных ею территорий могут использовать что угодно в качестве оправдания, поскольку сейчас требуют перенести дискуссии из Женевы в Минск, хотя отношение Евросоюза к территориальной целостности Грузии и Роль Москвы была ясна с самого начала, и в этом отношении ничего не меняется.



Что касается сохранения термина «отделение» рядом с термином «оккупированная», Капанадзе считает, что со смысловой точки зрения здесь нет проблемы, поскольку одна и та же территория может быть одновременно стремящейся к отделению и оккупированной.



Сам Евросоюз упоминает вопрос совместимости в контексте изменения терминологии и напоминает, что Европейский совет в своем решении от декабря 2023 года подчеркнул, что ожидает, что Грузия должна существенно повысить соблюдение Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ) и санкций. Европейского Союза, в том числе в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.



Улучшение соответствия внешней политики Грузии общей внешней политике и политике безопасности Евросоюза является одним из 9 шагов, которые Грузии было предложено предпринять после получения статуса кандидата.







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