

Оккупанты похитили гражданина Грузии близ села Адзви

14.07.2024 10:53





Представители российских оккупационных сил похитили гражданина Грузии возле села Адзви Горийского муниципалитета. Информацию об этом распространяет Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии.



Сразу же после получения информации об этом инциденте Служба государственной безопасности активировала «горячую линию», которой оперирует Миссия наблюдателей ЕС.



«Информация об очередном факте незаконного задержания была немедленно доведена до сведения сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров.



Для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии задействованы все существующие механизмы.



Ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации, возлагается на оккупационную силу России», - говорится в информации, распространенной СГБ.





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