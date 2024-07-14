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В Цхинвали стреляли по племянникам Анатолия Бибилова


14.07.2024   22:14


В оккупированном Цхинвали произошла перестрелка.

Как пишут СМИ, стреляли по племянникам т.н. экс-президента «Южной Осетии» Анатолия Бибилова. Инцидент произошел перед 12-й школой.

«Неизвестные открыли огонь по племянникам экс-президента Анатолия Бибилова Серго и Леве Кабисовым. По словам очевидцев, брат президента (Алана Гаглоева) Алик Гаглоев также причастен к этому происшествию», - пишут СМИ со ссылкой на телеграм-канал.

Оба пострадавших были доставлены в больницу.

В настоящее время для установления обстоятельств произошедшего проводятся «следственно-оперативные мероприятия».


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