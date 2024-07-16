

Верховный Совет Абхазии выступает с инициативой изменения правил предоставления беженцам жилплощади

16.07.2024 17:28





Верховный Совет Абхазии выступает с инициативой внесения изменений в правила предоставления беженцам жилплощади или соответствующей финансовой помощи. Согласно инициированному проекту, семья беженцев сохранит количество баллов и будет обеспечена тем же жильем, которое семья получила бы до смерти члена семьи.



В частности, по действующим сегодня правилам, после издания соответствующего правового акта об обеспечении семьи беженцев долгосрочным жильем или соответствующей финансовой помощью, до перехода недвижимости в собственность, в случае смерти члена семьи расселение семьи осуществляется с учетом численности существующей семьи. Смерть члена семьи отражается на количестве баллов, присваиваемых этой семье, а семья из-за уменьшения количества членов семьи лишается баллов.



В Верховном Совете Абхазии поясняют, что рассмотрение Комиссией по вопросам беженцев вопросов долгосрочного жилья для вынужденных переселенцев, количество очередей, вызванных высокой обращаемостью, правила контроля и процедур принятия решений занимают длительное время. Из-за снижения баллов в результате смерти члена семьи, семья беженцев не сможет получить жилье той площади, которую она должна была получить до смерти члена семьи.



«В то же время бывают случаи, когда ведомство не одобряет заявку на жилье, после чего беженцы пытаются защитить свои права, подавая иск в суд. В таком случае восстановить исходное положение становится невозможным, поскольку пока продолжаются судебные споры и обжалуются решения в вышестоящих инстанциях, семья беженцев может потерять одного или нескольких членов до окончательного завершения спора. В результате даже в случае, когда судебный спор разрешается в пользу переселенца, ведомство руководствуется данными, имеющимися на момент передачи площади, когда умерший член семьи больше не считается частью семьи. Это обстоятельство дает нам новую реальность, согласно которой беженцу будет предоставлено гораздо меньше места, чем должна была получить семья в целом», — говорится в пояснительной карточке.







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