

Освобожден похищенный оккупантами Теймураз Хомасуридзе

16.07.2024 19:24





Теймураз Хомасуридзе, незаконно задержанный российскими оккупационными силами в окрестностях села Адзви Горийского муниципалитета, находится на свободе и на территории, контролируемой центральными властями. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.



По данным СГБ, в процессе освобождения Теймураза Хомасуридзе из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», которым оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии, так и все соответствующие инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.



«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.



Центральные власти вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», — отмечается в информации СГБ.







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