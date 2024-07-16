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Освобожден похищенный оккупантами Теймураз Хомасуридзе
16.07.2024 19:24
Теймураз Хомасуридзе, незаконно задержанный российскими оккупационными силами в окрестностях села Адзви Горийского муниципалитета, находится на свободе и на территории, контролируемой центральными властями. Об этом сообщает Служба государственной безопасности.
По данным СГБ, в процессе освобождения Теймураза Хомасуридзе из незаконного заключения активно использовался как механизм «горячей линии», которым оперирует Миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) в Грузии, так и все соответствующие инструменты, находящиеся в распоряжении центральных властей.
«Ответственность за все деструктивные действия, осуществленные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупирующей силе.
Центральные власти вместе с международными партнерами продолжает активно работать над освобождением всех граждан Грузии, незаконно находящихся в заключении на оккупированных территориях», — отмечается в информации СГБ.
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