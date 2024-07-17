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В Абхазии произошли столкновения между участниками акции и силовиками


17.07.2024   16:43


Комитет т.н. парламента Абхазхии (оккупированный Россией регион Грузии) по экономической политике и реформам одобрил закон об апартаментах в восточной части Абхазии.

Его рассмотрение проходило на фоне массовой акции протеста критиков законопроекта. Собравшиеся потребовали, чтобы депутаты вышли к народу, однако законодатели проигнорировали эти требования. Участники акции сообщают, что у здания абхазского т.н. парламента произошло несколько столкновений с правоохранителями.

«Народ, который обратился вчера к депутатам парламента пустить своих представителей для того, чтобы изложить альтернативную точку зрения не был допущен… В отрыве от народа Абхазии сегодня пытаются принимать законы, которые нацелены на разрушение Абхазского государства», - заявил экс-депутат парламента Леонид Чамагуа в интервью абхазским телеграм-каналам.

Ситуация на акции остается напряженной, сообщают абхазские СМИ.


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