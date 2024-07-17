

В Абхазии осуществят программу по восстановлению абхазских фамилий

17.07.2024 18:49





По информации «Апсныпресс», т.н. Министерство юстиции Абхазии и т.н. госкомитет по репатриации подписали Межведомственную программу сотрудничества по вопросам обеспечения реализации прав этнических абхазов (абаза) по восстановлению абхазских фамилий.



Целью упомянутой программы является восстановление исторической справедливости, сохранение историко-культурного наследия, этнической самобытности абхазского народа, завершение процедуры восстановления абхазских фамилий.



Как сообщает пресс-служба абхазского т.н. Минюста, программа направлена на обеспечение реализации прав этнических абхазов, потомков беженцев, покинувших территорию проживания абхазов в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века на восстановление абхазской фамилии.



Документ подписали т.н. министр юстиции Анри Барциц и т.н. председатель госкомитета по репатриации Вадим Харазия.







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