Российские войска в Курской области оказались под угрозой окружения

Российские части, брошенные на оборону Курской области, оказались под угрозой окружения южнее поселка Глушково после того, как Вооруженные силы Украины взорвали все мосты через рейку Сейм.



Ударами из американских систем HIMARS ВСУ 16 августа разрушили ключевой мост близ Глушково, через который шло снабжение российских войск, а затем 18 и 19 августа — еще два моста, близ Званного и в населенном пункте Карыж.



В результате в зоне контроля украинских войск может оказаться дополнительная территория южнее Сейма площадью 569 квадратных километров, пишет The Independent со ссылкой на оценки украинского Центра оборонных стратегий (Centre for Defence Strategies). Это позволит в 1,5–2 раза увеличить подконтрольную ВСУ территорию Курской области, которую главком Александр Сырский оценивал в 1,1 тысячи кв км, а Институт изучения войны — в 800 кв км.



Более того, если третий мост действительно разрушен, то это значит, что «у российской армии не осталось полноценного пути для отхода на северный берег» Сейма, указывает военный эксперт Ян Матвеев. «Теперь ВСУ угрожают окружить российские силы, стоящие вдоль границы. Вынудив их отступить, ВСУ смогут быстро занять все пространство между рекой и границей. Во-первых, это просто очень большая территория. Во-вторых, украинские военные получат хороший оборонительный рубеж по реке Сейм», — сказал Матвеев «Важным историям».



Z-военкоры подтверждают: разрушение последнего моста через Сейм лишило армию нормальной связи с территорией на другом берегу. «Снабжение группировки российских войск теперь целиком зависит от количества лодок и наведения достаточного числа понтонов», — пишет «Рыбарь».



Он добавляет, что в Глушковском районе «складывается наиболее тяжелая ситуация», а ВСУ «создают себе условия для подготовки плацдарма» перед новым возможным наступлением на этом участке. ВСУ могут попытаться двинуться дальше к Рыльску и полностью срезать выступ на границе, рассуждает Матвеев. Другой сценарий — это выстроить оборону по берегу Сейма, а силы перебросить на другие участки, предполагает он.



На данный момент в украинской операции в Курской области задействованы 6 тысяч солдат, рассказали The Wall Street Journal западные чиновники, знакомые с разведданными. По их словам, у ВСУ есть в резерве еще порядка 4 тысяч солдат, которые размещены в Сумской области.



Россия, по западным оценкам, перебросила в Курскую область около 5 тысяч солдат, главным образом срочников, которые свозятся эшелонами из Московского и Ленинградского военного округов. Но этого недостаточно, считают источники WSJ в разведке: по их оценкам, чтобы оборонять Курскую область, нужно не менее 20 тысяч солдат.





