

Нацбанк: В ноябре средства, переведенные из США и стран ЕС, увеличились, а из России - уменьшились

09.01.2024 18:18





В ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем средств, переведенных в Грузию, снизился на 43,8% и составил 292,7 млн ​​долларов США, а объем средств, переведенных из Грузии, снизился на 0,5%, до 31,3 млн долларов США. Об этом говорится в отчете, опубликованном Нацбанком.



По информации ЦБ, ежегодное сокращение денежных переводов вызвано базовым эффектом и уменьшением денежных переводов из России.



«В ноябре денежные переводы из России сократились на 76% ежегодно — до 75 миллионов долларов США. Однако денежные переводы из США продолжают расти высокими темпами – на 41,6%. Также существенно увеличились на 71,3% средства, переведенные из стран региона, из Казахстана. Рост денежных переводов из стран ЕС, Италии и Германии по-прежнему вносит значительный вклад. В ноябре денежные переводы из стран региона, Кыргызстана и Азербайджана сократились на 85,7% и 17,7% соответственно. Следует отметить, что денежные переводы, переведенные из Украины, увеличились по сравнению с минимальным уровнем прошлого года. В ноябре основным источником денежных переводов были страны ЕС (38,2%), Россия (25,7%) и США (13,9%). Среди стран Евросоюза в общем объеме денежных переводов стоит отметить высокую долю Италии, Греции и Германии», — отмечается в отчете Нацбанка.





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