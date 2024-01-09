

В «Почте Грузии» объяснили повышение тарифов на отправку посылок

09.01.2024 21:12





«Почта Грузии» объяснила повышение тарифов экономическими условиями и затратами на повышение качества своих услуг.





«Тарифы выросли в среднем на 15%, что обусловлено рыночными экономическими условиями, а также инвестициями и капитальными затратами, необходимыми для внедрения и поддержания качественных почтовых услуг, соответствующих международным стандартам», – приводит BusinessFormula заявление компании.



В «Почте Грузии» подчеркнули, что, несмотря на повышение цен, они продолжают работать «с самыми низкими тарифами на рынке».



О том, что «Почта Грузии» повысила тарифы на отправку посылок как внутри страны, так и за границу журналистам стало известно 3 января.



Компания не проинформировала клиентов заранее и сделала первый официальный комментарий только сегодня, спустя почти неделю после задействования новых цен.



Хотя в «Почте Грузии» говорят о «среднем» повышении на 15%, отдельные услуги подорожали более чем в два раза. Так, в масштабах Грузии доставка посылок весом до 2 кг на адрес теперь стоит не 8,5 лари, а 19 лари.



Кроме того, отменен сервис «малых пакетов», с помощью которых граждане по низким ценам могли отправлять письменную корреспонденцию, документы, фотографии или же небольшие посылки в конвертах определенных размеров. Теперь минимальная стоимость отправления составит 14 лари, независимо от его типа и габаритов.



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