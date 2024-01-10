

Каладзе: Бюджет столицы составит 1 963 000 000 лари

10.01.2024 13:00





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в этом году бюджет столицы составит 1 963 000 000 (миллиард 963 миллиона) лари.



Как пояснил Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства, некоторые средства переведены от начатых в прошлом году работ, которые вместе с дополнительными доходами полностью отражены в бюджете текущего года.



«2023 год был закрыт достаточно успешно, а это значит, что исполнение бюджета составляет до 95%. Что касается доходной части, то ее выполнение превышено примерно на 100 млн лари. Кроме того, определенные суммы были от начатых в прошлом году работ, которые вместе с дополнительными доходами полностью отражены в бюджете текущего года. Исходя из всего этого, бюджет 2024 года, утвержденный в размере 1 763 000 000 (миллиард 763 миллиона) лари, станет 1 963 000 000 (миллиард 963 миллиона) лари, что даст нам возможность реализовать еще больше важных и успешных для города проектов. Обещаю вам, что 2024 год будет для нашего города еще более впечатляющим. Планируется реализовать много интересных проектов», - заявил Каладзе.



Он отметил, что касательно дополнительных ресурсов, представители соответствующих служб мэрии будут работать вместе с депутатами сакребуло, и данные средства будут распределены по конкретным направлениям.



«В ближайшем будущем мы дополнительно сообщим жителям Тбилиси, на что будут потрачены дополнительные ресурсы. Бюджет столицы составит 1 963 000 000 (миллиард 963 миллиона) лари. Столица такого бюджета еще не имела. Мы предоставим населению информацию о том, как будут распределены упомянутые средства и какие проекты будут в 2024 году», - сказал Каладзе.





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