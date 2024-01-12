

Проект, осуществленный в Грузии и FAO и Национальным агентством продовольствия, был внедрен в пяти странах

12.01.2024 15:51





Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) посетили пять стран Карибского моря. Информацию распространяет Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.



Целью визита стал трансфер и успешное внедрение созданной в Грузии в упомянутых странах «системы идентификации, регистрации и отслеживания животных». NAITS осуществляется Национальным агентством продовольствия при технической поддержке FAO.



«На данном этапе NAITS уже внедрена на международном уровне в следующих странах после того, как они проявили интерес к системе: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гайана, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины. Система внедряется еще в двух странах – Северной Македонии и Маврикии.



NAITS — это электронная платформа, которая записывает различные данные о юридически идентифицируемых домашних животных в Грузии. Проект призван снизить продовольственные риски в стране и повысить производительность животноводства. Целью NAITS является содействие улучшению здоровья животных и безопасности пищевых продуктов посредством отслеживания животных и продуктов их переработки. Это помогает фермерам получить доступ к региональным и международным рынкам и удовлетворить импортные потребности рынка ЕС. Программа также играет важную роль в реализации соглашения с Евросоюзом о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли», — говорится в информации.







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