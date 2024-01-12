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Ремонт проспекта Руставели – мэрия Тбилиси потратит более $1,2 млн на архитектурные проекты
12.01.2024 20:44
Власти Тбилиси потратят 3,3 миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов) на проекты ремонта фасадов домов на центральных проспекте Руставели и улице Костава, следует из документов на сайте агентства госзакупок.
Компании, которые подготовят архитектурные проекты, Фонд развития Тбилиси определит посредством электронных тендеров. Всего предлагается десять лотов.
Прием заявок продлится с 7 по 12 февраля.
В целом на Руставели и Костава планируется обновить до 30 зданий – речь идет только о восстановлении фасадов и замене крыш. Ожидается, что этап проектирования продлится до пяти месяцев, а уже во втором квартале 2024 года столичные власти объявят тендеры непосредственно на ремонтные работы.
Масштабный ремонт проспекта Руставели мэрия Тбилиси анонсировала в прошлом году. Проект разделили на несколько этапов. Начать решили с обновления исторических зданий, а ремонтом дорог и подземных коммуникаций заняться уже после выборов 2024 года.
По словам заместителя столичного мэра Ираклия Бенделиани, в целом на проект реабилитации проспекта Руставели будет выделено 90 миллионов лари — 60 миллионов лари на реконструкцию зданий, а еще 30 миллионов лари — на дороги и коммуникации.
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