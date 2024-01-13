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Субсидирование электроэнергии для социально незащищенных семей будет продолжено в 2024 году
13.01.2024 13:55
В 2024 году продолжится субсидирование электроэнергии, потребляемой домохозяйствами, имеющими менее 150 тысяч рейтинговых баллов в единой базе данных социально незащищенных семей.
По сообщению администрации правительства Грузии, вопрос субсидирования электроэнергии для социально незащищенных семей обсуждался на заседании Экономического совета, состоявшемся в администрации правительства под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
Как отметил министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили, субсидирование электроэнергии для социально незащищенных семей будет продолжено, несмотря на то, что в конце 2023 года тариф на электричество для бытовых потребителей был уменьшен на 3 тетри. Сейчас минимальный тариф в Тбилиси составляет 15 тетри на киловатт-час.
По словам министра, в течение 2024 года социально незащищенным семьям будет профинансировано 12,5 тетри на киловатт-час потребленной электроэнергии. Этой льготой воспользуются около 250 000 семей.
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