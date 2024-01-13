

Fitch Ratings сохранило за Грузией суверенный рейтинг на уровне «BB» с позитивным прогнозом

13.01.2024 19:08





Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь оценило суверенный рейтинг Грузии на уровне «BB» и сохранило позитивный прогноз. Информацию распространяет Министерство финансов Грузии.



«По оценке международного рейтингового агентства, такая оценка обусловлена перспективой реального экономического роста. На 2024-2025 годы агентство прогнозирует в Грузии экономический рост в среднем на уровне 5%. Следует отметить, что по показателям экономического развития Грузия опережает страны с аналогичным рейтингом. В качестве еще одного фактора названа надежная макроэкономическая и фискальная политика», — говорится в информации Минфина.







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