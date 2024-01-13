

Fitch Ratings прогнозирует инфляцию в Грузии в 2024-2025 годах в целевых пределах НБГ

13.01.2024 22:14





Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало новую оценку суверенного кредитного рейтинга Грузии.



Информацию об этом распространяет Национальный банк Грузии (НБГ).



Как отмечается, согласно отчету, агентство Fitch Ratings сохранило суверенный рейтинг Грузии без изменений, на уровне "BB", с «позитивной оценкой».



«В отчете Fitch Ratings основное внимание уделяется факторам, которые способствуют сохранению позитивного прогноза. Мы говорим о сильном управлении, значительно высоком экономическом росте, сокращении инфляции, надежной макроэкономической и бюджетной политике, сильном банковском секторе и др. Международное рейтинговое агентство также подчеркивает перспективу вступления в ЕС и важность получения статуса кандидата для Грузии», - говорится в информации, распространенной Нацбанком.



Вместе с тем, по их же сообщению, как отмечается в отчете, сильные базовые эффекты и устойчивый лари привели к снижению инфляции до 0,4% к концу 2023 года (цель показатель НБГ: 3%).



«Fitch ожидает, что в 2024-2025 годах среднегодовая инфляция останется в целевых пределах НБГ. Нацбанк снизил ставки всего на 150 базисных пунктов до 9,5% в 2023 году и готов проявлять осторожность с темпами смягчения, чтобы избежать чрезмерного кредитного роста (номинальные 17,3% к ноябрю 2023 года)», — говорится в отчете Fitch Ratings.





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