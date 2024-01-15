

Кутаисский международный аэропорт в 2023 году обслужил рекордное количество пассажиров - 1 671 016 человек

15.01.2024 16:02





«2023 год стал историческим для Кутаисского международного аэропорта за время его существования», — сообщает Объединение аэропортов Грузии.



В прошлом году пассажиропоток аэропорта им. Давида Агмашенебели увеличился на 103% по сравнению с 2022 годом и обслужил 1 671 017 пассажиров (2022 год: 822 486 пассажиров).



«2023 год был рекордным для аэропорта Кутаиси по количеству рейсов. Кутаисский международный аэропорт за январь-декабрь 2023 года обслужил 5040 рейсов, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2022 года. (январь-декабрь 2022 г. 3 220 рейсов).



Что касается данных за декабрь 2023 года, Кутаисский международный аэропорт за этот период обслужил 157 092 пассажира, что на 85% больше, чем в декабре 2022 года. (декабрь 2022 г. — 85 008 пассажиров).



В декабре 2023 года Кутаисский международный аэропорт принял и провел 538 рейсов, что на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. (декабрь 2022 г. – 306 рейсов).



С 16 декабря 2023 года в Кутаисском международном аэропорту добавится четвертый самолет Wizz Air, который будет летать по направлению Тбилиси — Копенгаген и обратно. А с 19 декабря в аэропорту начала работу авиакомпания Pegasus Airlines, которая выполняет рейсы по направлению Стамбул-Кутаиси-Стамбул три раза в неделю», — отмечается в информации.



По сообщению «Объединения аэропортов Грузии», на данном этапе пять авиакомпаний выполняют рейсы из Кутаисского международного аэропорта. Полеты осуществляются по 39 направлениям в 20 стран.





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