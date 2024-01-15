

Правительство Грузии сегодня одобрило проект постановления "Об определении социального пакета".

15.01.2024 16:09





«С января этого года социальный пакет для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и детей с ограниченными возможностями увеличится на 50 лари, с 340 до 390 лари», — отмечается в информации администрации правительства.



«Члены Кабинета министров на сегодняшнем заседании правительства обсудили проект постановления правительства Грузии «Об определении социального пакета».



Согласно изменению, с января этого года социальный пакет для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и детей с ограниченными возможностями увеличится на 50 лари, с 340 до 390 лари. Финансовая помощь всем остальным категориям лиц с ограниченными возможностями увеличивается на 20 лари, в том числе социальный пакет для лиц со значительно выраженными ограниченными возможностями со 175 до 195 лари. Бюджет составляет около 46 миллионов лари.



Увеличенным социальным пакетом смогут воспользоваться до 123 тысяч бенефициаров», — говорится в информации администрации правительства.





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