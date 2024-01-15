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Правительство Грузии расторгает контракт с китайской компанией на строительство дороги
15.01.2024 19:23
Правительство Грузии приняло решение расторгнуть 95-миллионный контракт с китайской компанией Sinogidro на строительство 47-километрового участка Хуло-Зарзми дороги Батуми (Ангиса)-Ахалцихе.
Новая дорога должна сократить время в пути из Самцхе-Джавахети в Аджарию, также способствовать развитию двух туристических зон – Бешуми и Годердзи.
“Контракт расторгнут из-за неисполнения обязательств”, – заявил министр экономики Леван Давиташвили.
На строительство дороги будет объявлен новый тендер, причем это будет уже третья попытка.
Китайская компания является уже вторым подрядчиком, которому не удалось справиться с задачей. Первым подрядчиком на этом участке была итальянская компания Todini, с которой в 2018 году был подписан контракт на сумму 110 млн лари. Компания выполнила лишь небольшую часть обязательств и в октябре 2020 года ее сменила Sinogidro.
Стоимость контракта с китайской компаний составила 95 689 302 лари, продолжительность проекта была определена в два года.
По данным бизнес-портала BM.ge, Sinogidro в Грузии также занималась строительными работами на одном из участков автодороги Земо Осиаури-Чумателети (автомагистраль Е-60), реабилитацией одного из тоннелей на Рикоти (Е-60, 143-м км), участков дорог Тбилиси-Рустави, Тбилиси-Красный мост (граница с Азербайджаном), строительством объездной дорогии в Кобулети, расширением дороги Чакви-Махинджаури, строительством участка автодороги Самтредиа-Григолети.
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