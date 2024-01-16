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Гарибашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
16.01.2024 12:06
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Швейцарию, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Планируется, что премьер-министр выступит на панельных дискуссиях.
В рамках визита глава правительства проведет двусторонние встречи.
В состав делегации Грузии, возглавляемой премьер-министром, входят вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
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