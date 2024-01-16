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Мэрия Тбилиси расторгла договор с подрядчиками, ответственными за реабилитацию проспекта Церетели


16.01.2024   13:45


Мэрия Тбилиси расторгла договор с двумя компаниями-подрядчиками, ответственными за реабилитацию проспекта Церетели.

По существующей информации, соответствующее распоряжение вчера дал мэр столицы Каха Каладзе.

Как пояснили в связи с вопросом в столичной мэрии, расторжение договора с подрядчиком не повлияет на сроки и автомобильное движение на проспекте Церетели будет полностью восстановлено в условленные сроки.

«Мэрия Тбилиси, непосредственно мэр Тбилиси, неоднократно делали заявления касательно безответственного отношения компаний-подрядчиком.

В ходе почти всех крупных инфраструктурных проектов проявляются проблемы с компаниями-подрядчиками, поэтому осуществляется строгий мониторинг, компании предупреждаются, штрафуются или с ними прекращаются соглашения.

С аналогичным случаем мы имеем дело при реабилитации проспекта Церетели, однако расторжение договора с подрядчиком не повлияет на сроки, и автомобильное движение по проспекту Церетели будет полностью восстановлено в условленные сроки», - говорится в сообщении мэрии.


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