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Мэрия Тбилиси расторгла договор с подрядчиками, ответственными за реабилитацию проспекта Церетели
16.01.2024 13:45
Мэрия Тбилиси расторгла договор с двумя компаниями-подрядчиками, ответственными за реабилитацию проспекта Церетели.
По существующей информации, соответствующее распоряжение вчера дал мэр столицы Каха Каладзе.
Как пояснили в связи с вопросом в столичной мэрии, расторжение договора с подрядчиком не повлияет на сроки и автомобильное движение на проспекте Церетели будет полностью восстановлено в условленные сроки.
«Мэрия Тбилиси, непосредственно мэр Тбилиси, неоднократно делали заявления касательно безответственного отношения компаний-подрядчиком.
В ходе почти всех крупных инфраструктурных проектов проявляются проблемы с компаниями-подрядчиками, поэтому осуществляется строгий мониторинг, компании предупреждаются, штрафуются или с ними прекращаются соглашения.
С аналогичным случаем мы имеем дело при реабилитации проспекта Церетели, однако расторжение договора с подрядчиком не повлияет на сроки, и автомобильное движение по проспекту Церетели будет полностью восстановлено в условленные сроки», - говорится в сообщении мэрии.
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