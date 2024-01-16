

Мэрия Тбилиси расторгла договор с подрядчиками, ответственными за реабилитацию проспекта Церетели

16.01.2024 13:45





Мэрия Тбилиси расторгла договор с двумя компаниями-подрядчиками, ответственными за реабилитацию проспекта Церетели.



По существующей информации, соответствующее распоряжение вчера дал мэр столицы Каха Каладзе.



Как пояснили в связи с вопросом в столичной мэрии, расторжение договора с подрядчиком не повлияет на сроки и автомобильное движение на проспекте Церетели будет полностью восстановлено в условленные сроки.



«Мэрия Тбилиси, непосредственно мэр Тбилиси, неоднократно делали заявления касательно безответственного отношения компаний-подрядчиком.



В ходе почти всех крупных инфраструктурных проектов проявляются проблемы с компаниями-подрядчиками, поэтому осуществляется строгий мониторинг, компании предупреждаются, штрафуются или с ними прекращаются соглашения.



С аналогичным случаем мы имеем дело при реабилитации проспекта Церетели, однако расторжение договора с подрядчиком не повлияет на сроки, и автомобильное движение по проспекту Церетели будет полностью восстановлено в условленные сроки», - говорится в сообщении мэрии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





