

Фонд развития Тбилиси предсказывает 400-процентный рост стоимости недвижимости на проспекте Руставели

16.01.2024 19:39





Фонд развития Тбилиси предсказывает 400-процентный рост стоимости недвижимости на главном проспекте Тбилиси - проспекте Руставели, после его реабилитации. Об этом заявил директор фонда Георгий Пагава, которого цитирует BM.ge.



"Руставели - главный проспект, все пространство которого будет реабилитировано... мы не собираемся строить здания больше, выше и шире. Поэтому стоимость недвижимости, вероятно, в итоге будет выше, чем в районе площадей Гудиашвили и Орбелиани. Сложно говорить о конкретной улице, но 400-процентный рост будет здесь, как и везде после реставрации».



Масштабный ремонт проспекта Руставели мэрия Тбилиси анонсировала в прошлом году. Проект разделили на несколько этапов. Начать решили с обновления исторических зданий, а ремонтом дорог и подземных коммуникаций заняться уже после выборов 2024 года.



По словам заместителя столичного мэра Ираклия Бенделиани, в целом на проект реабилитации проспекта Руставели будет выделено 90 миллионов лари — 60 миллионов лари на реконструкцию зданий, а еще 30 миллионов лари — на дороги и коммуникации.



Первые тендеры на архитектурные проекты реставрации домов будут объявлены в начале февраля. На это выделяется 3, 3 млн лари. Всего предлагается десять лотов.



В целом на Руставели и улице Костава планируется обновить до 30 зданий – речь идет о восстановлении фасадов и замене крыш. Ожидается, что этап проектирования продлится до пяти месяцев, а уже во втором квартале 2024 года столичные власти объявят тендеры непосредственно на ремонтные работы. Сам проспект в этом году обещают не перекрывать.



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