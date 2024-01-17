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Глава НБГ принимает участие в ежегодном форуме Euromoney
17.01.2024 11:53
Исполняющая обязанности президента Национального банка Грузии Натия Турнава принимает участие в ежегодном форуме Центральной и Восточной Европы «Euromoney».
По информации Национального банка Грузии, форум в течение двух дней соберет представителей финансовых рынков, инвесторов, менеджеров центральных банков и политиков из более чем 45 стран.
В рамках форума Натия Турнава и заместитель министра финансов Мирза Гелашвили провели встречу с международными инвесторами. Во встрече также приняли участие представители департаментов по надзору за рынком ценных бумаг и финансовых рынков Национального банка.
На встрече Натия Турнава и заместитель министра финансов Мирза Гелашвили представили международным инвесторам презентацию о финансовой и макроэкономической среде Грузии. В ходе презентации Натия Турнава проинформировала инвесторов о мерах, реализованных в направлении монетарной политики, и достигнутых результатах, а также рассказала о снижении уровня инфляции за последние месяцы. Кроме того, она также подчеркнула стабильность и твердость финансово-банковского сектора Грузии.
«У нас состоялась очень представительная и плодотворная встреча с международными инвесторами, что еще раз подчеркивает их интерес к Грузии. Несмотря на геополитические вызовы в регионе, Грузия сегодня прочно удерживает лидирующие позиции с точки зрения сохранения макроэкономической стабильности и снижения инфляции, что определенно повышает интерес инвесторов», — отметила Натия Турнава.
Встреча прошла в режиме вопрос-ответ. На встрече присутствовали представители таких известных компаний и инвестиционных организаций, как Artisan Partners, Fim Partners, Union Investment, AllianzGI, Danske Bank и др.
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