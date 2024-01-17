

Граждане РФ и Беларуси построят небоскребы-близнецы в Кобулети

17.01.2024 15:23





Граждане РФ и Беларуси в Кобулети построят небоскребы-близнецы, сообщают Batumelebi. Это будет здание в 40-45 этажей, его построит компания VTK, владельцами которой являются граждане Беларуси и лица, имеющие двойное гражданство — Росcии и Грузии.



Комплекс планируют построить за 5 лет.



Мэрия Кобулети уже обратилась с заявлением о проверке (скрининге) проекта в Национальное агентство по охране окружающей среды в связи с запланированными работами.



Согласно документации, ООО VTK построит на своей территории многофункциональный комплекс площадью 8 165 кв.м., что будет включать в себя отель-аппартаменты, казино, зоны отдыха, коммерческие объекты, торговые центры и пространства для ресторанов.



«76 000 квадратных метров будет отведены под основной комплекс, а остальная площадь будет отведена под автостоянку и сооружения, необходимые для функционирования комплекса.



4-5 этажей комплекса будут отведены под коммерческие помещения и конференц-залы, а 40-40 этажей — под два здания-близнеца, где будут расположены зоны гостиничного и квартирного типа.



Общая высота комплекса, исходя из проектной отметки, составит около 140-150 метров. А под землей будет устроена 2-этажная (высотой в 6 метров) автостоянка, которая будет предназначена для комплекса», — говорится в документе.

Компания VTK зарегистрирована в Грузии с июля 2022 года на имя Вадима Богача — гражданина Беларуси. Он является владельцем и директором 75% всей доли компании. Оставшиеся 25% принадлежат Джони Давитадзе, у которого двойное гражданство — РФ и Грузии.





Источник: SOVA

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