

Реабилитацией проспекта Церетели в Тбилиси займутся 4 компании

17.01.2024 16:25





По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, с целью завершения реабилитации проспекта Церетели были заключены контракты с четырьмя компаниями.



Как заявил Бенделиани, компании «Enco», «Parma», «Geo Group» и «Black Sea Group» уже задействованы в восстановительных работах.



«Вчера я вам говорил, что идет этап исследования рынка, эта документация направлена нескольким компаниям, четыре из которых выразили готовность участвовать в работах по реабилитации проспекта Церетели. Мы просмотрели документацию этих четырех компаний и, по данным на эту минуту, с этими четырьмя компаниями уже подписан договор. Речь идет о следующих компаниях: «Enco», «Parma», «Geo Group» и «Black Sea Group». Как я сказал, они уже включились в реабилитационные работы, которые активно ведутся», — заявил Бенделиани.



16 января, еще до того, как Мэрия Тбилиси огласила подключение новых компаний в процесс реабилитации проспекта Церетели, телекомпания «ТВ Пирвели» сообщила о подписании соглашения с ООО «Parma», учредителем которого является друг Беры Иванишвили Давид Топурия. По данным телекомпании, вчера на проспекте Церетели были зафиксированы работники компании «Parma», которые заявили, что сегодня у них был первый рабочий день.



Реабилитационные работы на проспекте Церетели начались 19 апреля 2023 года и должны были завершиться к концу января 2024 года. 16 января стало известно, что мэрия расторгла контракт с компаниями, работающими над реабилитацией проспекта Церетели. Чтобы определить новую компанию для завершения реабилитации проспекта Церетели, мэрия объявила упрощенную закупку на сумму 17 704 253 лари.



В тендерной документации, датированной 15 января, указано, что срок выполнения работ определен с момента подписания контракта до 31 января 2024 года. По данным мэрии, за этот период дорожные работы должны быть завершены и открыто двухстороннее движение. По словам вице-мэра Ираклия Бенделиани, оставшиеся работы, такие как обустройство тротуаров, автобусных остановок и наружного освещения, могут занять дополнительно полтора месяца.







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