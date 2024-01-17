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Леван Давиташвили встретился в Давосе с делегацией крупного американского финансового института Bank of America
17.01.2024 18:40
Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с делегацией крупного американского финансового института Bank of America, которая состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Во встрече также принял участие глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.
На встрече основное внимание было уделено экономическим тенденциям в Грузии, вызовам в регионе, путям их преодоления и новым перспективам. Особое внимание было уделено текущей ситуации в финансовом секторе страны, значительному прогрессу и возможностям за последние годы. Было отмечено, что страна имеет развитый, прибыльный и высоколиквидный банковский сектор, в то же время она проводит структурные реформы в развитии рынка капитала, становлении Грузии как финансового хаба и многих других направлениях, что также создает дополнительный потенциал и выгоды для дальнейшего развития и диверсификации указанного сектора.
Вице-премьер-министр пригласил делегацию Bank of America в Грузию с рабочим визитом, в ходе которого можно будет изучить тенденции и возможности в стране, а также провести встречи с представителями местных государственных и частных ведомств.
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