Леван Давиташвили встретился в Давосе с делегацией крупного американского финансового института Bank of America

17.01.2024 18:40





Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили встретился с делегацией крупного американского финансового института Bank of America, которая состоялась в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. Во встрече также принял участие глава администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.



На встрече основное внимание было уделено экономическим тенденциям в Грузии, вызовам в регионе, путям их преодоления и новым перспективам. Особое внимание было уделено текущей ситуации в финансовом секторе страны, значительному прогрессу и возможностям за последние годы. Было отмечено, что страна имеет развитый, прибыльный и высоколиквидный банковский сектор, в то же время она проводит структурные реформы в развитии рынка капитала, становлении Грузии как финансового хаба и многих других направлениях, что также создает дополнительный потенциал и выгоды для дальнейшего развития и диверсификации указанного сектора.



Вице-премьер-министр пригласил делегацию Bank of America в Грузию с рабочим визитом, в ходе которого можно будет изучить тенденции и возможности в стране, а также провести встречи с представителями местных государственных и частных ведомств.





