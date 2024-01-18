

Каладзе: Движение на проспекте Церетели будет полностью восстановлено к концу января

18.01.2024 16:46





Мэр Тбилиси Каха Каладзе в ответ на соответствующий вопрос СМИ сообщил, что движение на проспекте Церетели будет полностью восстановлено к концу января.



«Я понимаю, что времени осталось мало, но в конце января движение будет восстановлено в обоих направлениях, для нас это принципиально важно. Мы сделали ряд заявлений по этому поводу, текущие работы будут завершены в согласованные сроки», — отметил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, в стране ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы, из-за чего взятые на себя обязательства часто нарушаются при реализации масштабных проектов.



«К сожалению, компании-подрядчики не выполнили свои обязательства по контракту. Это не первый случай, и это касается не только мэрии. В целом существует проблема квалифицированной рабочей силы. Развитие в этом направлении займет некоторое время. При реализации проектов такого масштаба у компаний-подрядчиков часто есть изъяны, в процессе выписывается множество штрафов. Мы требуем обеспечить безопасность, качество и соблюдение оговоренных сроков», — заявил Каха Каладзе.





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