

15 грузинских компаний принимают участие в международной выставке «Зеленая неделя 2024» в Берлине 15 грузинских компаний принимают участие в

21.01.2024 16:56





Заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе принял участие в открытии крупной международной выставки продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства «Зеленая неделя 2024» (Gruene Woche 2024) в Берлине. Насаридзе вместе с послом Грузии в Республике Германия Леваном Изория и директором Агентства развития села Давидом Цитлидзе ознакомились с продукцией, представленной на грузинском стенде.



Как отметил замминистра, подобные выставки способствуют повышению узнаваемости грузинских компаний и реализации качественной сельскохозяйственной продукции на международных рынках.



«При поддержке министерства в выставке в этом году участвуют 15 грузинских компаний. Основная часть представленной продукции экспортируется как в Германию, так и в другие страны Европы. Участвуя в таких маркетинговых мероприятиях, государство способствует росту осведомленности и реализации качественной грузинской сельскохозяйственной продукции», — сказал Тенгиз Насаридзе.



В этом году на выставке «Зеленая неделя 2024» представлены более 1400 компаний из разных стран, а количество посетителей выставки превысило 400 000. Берлинская международная выставка Gruene Woche проводится ежегодно с 1926 года на протяжении 98 лет. Выставка завершится 29 января.







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