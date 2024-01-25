

Забракованные мэрией Тбилиси строители проспекта Церетели будут строить другую дорогу: в Ахалкалаки

25.01.2024 17:14





Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии оформило контракт на ремонт дороги Игоети (Каспи) -Ахалкалаки с компанией RTD — той самой, с которой мэрия Тбилиси разорвала контракт из-за срыва работ на проспекте Церетели — сообщает TV Pirveli.



По данным оппозиционного телеканала, RTD принадлежит одному из доноров правящей партии бизнесмену Лесхуму Картлосишвили.



Тому самому, который запомнился розыгрышем с «гутен-тракеном».



Контракт на строительство 11 км участка дороги до Ахалкалаки заключен на 14,8 млн лари. А расторгнутый мэрией контракт по проспекту Церетели стоил 9 млн лари.



Бизнес-портал BM.ge отмечает, что общая стоимость выигранных RTD в разные годы тендеров составляет 197,6 млн лари.



Департамент автодорог пояснил, что RTD выиграло новый тендер еще в прошлом году, предложив требуемую квалификацию работ и самые низкие расценки из трех участников. Никаких законных оснований для дисквалификации участника тендера не было, говорят в департаменте. Победитель тендера официально был уведомлен 4 января, после чего был подписан контракт.



Контракт на проспект Церетели был расторгнут 16 января, а контракт на строительство трассы в Ахалкалаки подписан 18 января.





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