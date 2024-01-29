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Делегация ГЖД приняла в Анкаре участие во встрече представителей управляющих Среднего коридора
29.01.2024 00:32
Делегация компании «Железной дороги Грузии» в Анкаре приняла участие во встрече представителей управляющих Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Информацию распространяет пресс-служба «Грузинской железной дороги».
«Руководители железнодорожных администраций, портовой инфраструктуры и морских перевозчиков стран-участниц Среднего коридора представили отчет и результаты проведенной в течение 2023 года деятельности, а также рассказали о планах на 2024 год.
В дискуссиях, связанных с проблемами и перспективами Среднего коридора, приняли участие эксперты международных институтов, грузовладельцы, экспедиторы, представители деловых кругов Турции и стран «Среднего коридора».
Отметим, что в рамках визита состоялось первое общее собрание руководства компании Middle Corridor Multimodal LTD — совместной компании, созданной железными дорогами Грузии, Азербайджана и Казахстана.
На совещании были обсуждены организационные и оперативные мероприятия, которые будет реализовывать новосозданная компания в ближайшие месяцы», — отмечается в информации, распространенной железной дорогой.
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