

Делегация ГЖД приняла в Анкаре участие во встрече представителей управляющих Среднего коридора

29.01.2024 00:32





Делегация компании «Железной дороги Грузии» в Анкаре приняла участие во встрече представителей управляющих Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Информацию распространяет пресс-служба «Грузинской железной дороги».



«Руководители железнодорожных администраций, портовой инфраструктуры и морских перевозчиков стран-участниц Среднего коридора представили отчет и результаты проведенной в течение 2023 года деятельности, а также рассказали о планах на 2024 год.



В дискуссиях, связанных с проблемами и перспективами Среднего коридора, приняли участие эксперты международных институтов, грузовладельцы, экспедиторы, представители деловых кругов Турции и стран «Среднего коридора».



Отметим, что в рамках визита состоялось первое общее собрание руководства компании Middle Corridor Multimodal LTD — совместной компании, созданной железными дорогами Грузии, Азербайджана и Казахстана.



На совещании были обсуждены организационные и оперативные мероприятия, которые будет реализовывать новосозданная компания в ближайшие месяцы», — отмечается в информации, распространенной железной дорогой.







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