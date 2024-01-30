

В 2023 году туристические визиты в Грузию выросли на 27,8%

30.01.2024 12:15





По данным Национальной службы статистики, в 2023 году на территорию Грузии въехали 7,1 миллиона международных путешественников-нерезидентов, что на 30,3% больше, чем в предыдущем году.



По сообщению «Грузстата», наибольшую долю прибывших — 45,5% — составили путешественники в возрасте 31-50 лет. Из данного количества, число визитов иностранных гостей составило 6,2 миллиона, что на 31,2% больше аналогичного показателя 2022 года.



Вместе с тем, число иностранных визитеров в 2023 году достигло 5,1 миллиона, что на 30,9% больше, чем в предыдущем году. За отчетный период иностранными визитерами было совершено 4,7 миллиона посещений туристического типа, что на 27,8% больше аналогичного показателя предыдущего года.



75,2% иностранных визитеров были только туристами, доля только экскурсантов составила 20,8%, а 3,9% визитеров были как туристами, так и экскурсантами.



Согласно официальной статистике, наибольшее количество посетителей в 2023 году — 1,2 миллиона — зафиксировано из Российской Федерации, что составляет 23,2% от общего числа посетителей. На втором месте Турция — 21,4%, а на третьем месте Армения с долей 13,5%.





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