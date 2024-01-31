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В 2023 году средний реальный рост экономики Грузии составил 7,0%
31.01.2024 12:03
По предварительной оценке Национальной службы статистики, в декабре 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 8,3%, а средний реальный рост в 2023 году — 7,0%.
По сообщению «Грузстата», в декабре 2023 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, значительный вклад в рост экономики внесли такие отрасли, как строительство, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникация.
Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и недвижимости.
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