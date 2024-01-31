

Служба статистики: ВВП Грузии в декабре 2023 года вырос на 8,3%

31.01.2024 16:11





Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 января, в декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 8,3%.



В отчетном периоде, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, значительный вклад в рост внесли следующие отрасли: строительство, обрабатывающая промышленность, финансовая и страховая деятельность, информация и коммуникация.



Тенденция к снижению наблюдалась в секторах энергетики и недвижимости.



По данным Службы статистики, средний темп роста в 2023 году был определен на уровне 7%.





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