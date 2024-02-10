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S&P Global присвоило суверенному кредитному рейтингу Грузии уровень «BB»


10.02.2024   12:30


Рейтинговое агентство S&P Global присвоило суверенному кредитному рейтингу Грузии уровень «BB» со стабильным прогнозом. Информацию распространяется Министерством финансов.

«Согласно прогнозу рейтингового агентства, эта тенденция сохранится и в 2024 году. Параметры бюджета, запланированные на 2024 год, свидетельствуют о высоком уровне бюджетной дисциплины» — отметили в министерстве.


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