Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр экономики выступил на Всемирном правительственном саммите SDGs in Action 2024 в Дубае


13.02.2024   12:57


Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития выступил с речью на Всемирном правительственном саммите SDGs in Action 2024 в Дубае.

Леван Давиташвили представил собравшимся на саммите в Объединенных Арабских Эмиратах мировым лидерам видение правительства Грузии относительно основных аспектов сотрудничества на глобальном уровне в процессе достижения целей устойчивого развития.

Как отметил министр, нынешнее состояние мира характеризуется сложной сетью взаимосвязанных вызовов, и в этом контексте стремление к устойчивому развитию становится не только национальным долгом, но и общей ответственностью.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в сфере устойчивого развития на период до 2030 года» вступила в силу в октябре 2015 года. В резолюции изложены 17 целей устойчивого развития (SDG), а также экономические, социальные и экологические вопросы.

Следует отметить, что Грузия одной из первых присоединилась к этой резолюции и начался процесс осуществления целей устойчивого развития.

«Несмотря на значительный прогресс, достигнутый благодаря духу SDG, который направлен на устойчивое взаимодействие между экономическим ростом, человеческим развитием и окружающей средой, правительство Грузии полно решимости уделять должное внимание существующему неравенству в грузинском обществе и активизировать усилия для достижения SDG», — отметил министр экономики.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна