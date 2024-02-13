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Министр экономики выступил на Всемирном правительственном саммите SDGs in Action 2024 в Дубае
13.02.2024 12:57
Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития выступил с речью на Всемирном правительственном саммите SDGs in Action 2024 в Дубае.
Леван Давиташвили представил собравшимся на саммите в Объединенных Арабских Эмиратах мировым лидерам видение правительства Грузии относительно основных аспектов сотрудничества на глобальном уровне в процессе достижения целей устойчивого развития.
Как отметил министр, нынешнее состояние мира характеризуется сложной сетью взаимосвязанных вызовов, и в этом контексте стремление к устойчивому развитию становится не только национальным долгом, но и общей ответственностью.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в сфере устойчивого развития на период до 2030 года» вступила в силу в октябре 2015 года. В резолюции изложены 17 целей устойчивого развития (SDG), а также экономические, социальные и экологические вопросы.
Следует отметить, что Грузия одной из первых присоединилась к этой резолюции и начался процесс осуществления целей устойчивого развития.
«Несмотря на значительный прогресс, достигнутый благодаря духу SDG, который направлен на устойчивое взаимодействие между экономическим ростом, человеческим развитием и окружающей средой, правительство Грузии полно решимости уделять должное внимание существующему неравенству в грузинском обществе и активизировать усилия для достижения SDG», — отметил министр экономики.
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