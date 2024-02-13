

Глава Минэкономики обсудил с Emaar Properties возможность реализации крупных инвестиционных проектов в Грузии

13.02.2024 19:25





Первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития обсудил с основателем Emaar Properties Corporation Мохамедом Али Рашедом Алаббаром вопросы выхода корпорации на грузинский рынок и возможность реализации крупных инвестиционных проектов.



На встрече были обсуждены текущие тенденции грузинской экономики и перспективы дальнейшего развития, члены грузинской делегации также обратили внимание на либеральную налоговую систему и привлекательную инвестиционную среду.



Emaar Properties — мультинациональная компания по развитию недвижимости, которая работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки и владеет миллиардами активов по всему миру, а Мохамед Али Рашед Алаббар является владельцем самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифа. Как отметил первый вице-премьер Грузии, приход в Грузию такой крупной корпорации, как Emaar Properties, даст дополнительный стимул для повышения осведомленности о нашей стране, доверия к Грузии не только в Эмиратах, но и странах Персидского залива и т.д.



Основатель корпорации Emaar Properties подчеркнул, что Грузия остается одним из самых интересных и передовых направлений для инвестиций, в том числе с точки зрения торговли, туризма и авиации. По словам Мохамеда Али Рашеда Алаббара, такого рода сотрудничество будет способствовать развитию отношений между двумя странами, а также укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.







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