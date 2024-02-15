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В Тбилиси проходит бизнес-форум Грузия-Саудовская Аравия


15.02.2024   11:03


Тбилиси принимает бизнес-форум Грузия-Саудовская Аравия.

Форум открыли первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили и министр инвестиций Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.

Директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели расскажет об инвестиционной среде и возможностях Грузии. На форуме будут обсуждаться инвестиционные возможности Грузии, пройдут панельные дискуссии об инвестиционных возможностях в сфере туризма и недвижимости. Участники форума обсуждают потенциал Грузии как транспортного, логистического и энергетического хаба.

По официальной информации, на форуме представители двух стран обменяются меморандумами о взаимном сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики и культурных связей.

В форуме принимают участие около 300 делегатов, в том числе представители правительства и законодательного органа Грузии, правительственная и бизнес-делегация Саудовской Аравии, представители деловых кругов Грузии.

По завершении бизнес-форума Грузия-Саудовская Аравия состоится интерактивная сессия между грузинскими и арабскими бизнесменами, на которой они получат возможность установить деловые связи и встретиться с потенциальными деловыми партнерами.


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