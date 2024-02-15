

Министр инвестиций Саудовской Аравии: Мы видим возможность сотрудничества с Грузией в различных сферах

15.02.2024 14:40





Мы видим возможность сотрудничества с Грузией во многих различных сферах, - об этом заявил министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе выступления на бизнес-форуме Грузия-Саудовская Аравия в Тбилиси.



Министр инвестиций Саудовской Аравии поблагодарил Грузию за проведение и организацию бизнес-форума.



Он напомнил, что в декабре 2022 года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего визита в Саудовскую Аравию поддержал проведение World Expo 2030 в Эр-Рияде. Халид аль-Фалих отметил, что несколько месяцев назад Саудовская Аравия одержала убедительную победу на право проведения World Expo 2030.



«В прошлом месяце министры иностранных дел встретились и договорились о создании координационного совета. Сегодня 20 или меньше государств, с которыми функционирует координационный совет Саудовской Аравии. Грузия является важным стратегическим партнером королевства. Этот совет расширит сотрудничество в сфере политики, безопасности и экономики. Также в октябре прошлого года был создан бизнес-совет, который вчера вечером собрался впервые, с чем я поздравляю членов совета», - сказал министр.



Халид аль-Фалих заявил, что у Грузии сильные экономические показатели, и то, что Грузия сделала после обретения независимости, заслуживает оценки.



«Мы видим возможности во многих сферах, в том числе, логистике, сельском хозяйстве, туризме и культурном обмене. Что касается транспорта, мы хотим связать Азию и Европу. В нашем случае мы хотим включить и Африку. Эта сфера имеет значительный потенциал. Королевство хочет расширить глобальные экономические связи. У Грузии важная стратегическая позиция. Особенно глубоководный порт Анаклия, который сейчас значительно развивается. С точки зрения туризма и культуры, после снятия вами визовых ограничений отношения между людьми значительно увеличились. Множество людей приезжает в Грузию из Саудовской Аравии. Наши авиакомпании увеличили количество полетов в Тбилиси и Батуми. Мы рады вашим успехам в области возобновляемой энергетики, зеленой энергетики. У нас есть много компаний, которые хотят инвестировать в эти сферы. Все это демонстрирует наши амбиции и сотрудничество», - сказал Халид аль-Фалих.





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