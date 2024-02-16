

Терминал отправления Тбилисского международного аэропорта расширили

16.02.2024 12:12





По информации TAV Georgia, масштабный проект, инвестиционная стоимость которого составила 2 200 000 лари, был осуществлен управляющей компанией Тбилисского и Батумского международных аэропортов TAV Georgia с целью создания дополнительного комфорта для пассажиров, повышения пропускной способности аэропорта и сокращения очередей.



«В терминале отправления Тбилисского международного аэропорта добавлено новое пространство, в результате чего увеличилось количество кабин паспортного контроля, расширена зона досмотра авиационной безопасности и бизнес-лаундж в зале отправления. Также для пассажиров с особыми потребностями и бизнес-класса будет организован быстрый коридор, который позволит им пройти необходимые процедуры в кратчайшие сроки, не стоя в очереди. Работы по реконструкции были выполнены с полным соблюдением правил безопасности, в запланированные сроки.



TAV Georgia продолжит осуществление проектов, направленных на предоставление еще более качественного обслуживания пассажирам и авиакомпаниям в будущем, — заявили в TAV Georgia.







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