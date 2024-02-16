

TIG: Экономическая зависимость Грузии от России в 2023 году снизилась

16.02.2024 14:28





Сравнительно с 2022 годом экономическая зависимость Грузии от России в 2023 году снизилась, однако по сравнению с 2021 годом экономическая зависимость от России по-прежнему высока. В 2023 году снижение экономической зависимости от России в основном обусловлено сокращением денежных переводов, - говорится в информации, предоставленной неправительственной организацией «Международная прозрачность – Грузия».



Согласно исследованию организации, в 2023 году Грузия получила от России 3,1 млрд долларов дохода за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что на 13% меньше показателя 2022 года. В 2023 году доходы от России составляли 10,3% экономики Грузии (ВВП), а в 2022 году — 14,5%. В 2021 году этот показатель составлял 6,3%, а до пандемии, в 2019 году, он составлял 9,7%.



Как отмечается исследования, в 2023 году вино заняло первое место по экспорту товаров на российский рынок с объемом 168 млн долларов. На втором месте оказались безалкогольные напитки с 123 млн долларов. Далее идут овощи и фрукты с 107 млн долларов.



«В 2023 году первое место по импорту из России заняли нефтепродукты на сумму 552 млн долларов. На втором месте оказались различные продукты питания на общую сумму 285 млн долларов, на третьем - природный газ на сумму 131 миллион долларов. Зависимость Грузии от российской пшеницы и пшеничной муки по-прежнему высока. В 2023 году из России было импортировано пшеницы и муки на сумму 92 млн долларов, что составило 97% пшеницы и муки, импортированных в Грузию. В 2023 году из России было перечислено 1,5 млрд долларов, что на 26% ниже показателя 2022 года, хотя и в 3,7 раза выше показателя 2021 года», - говорится в информации.





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