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На месте «Дезертирки» в Тбилиси будет построен большой торговый центр


16.02.2024   16:19


Власти Тбилиси одобрили проект строительства торгового центра на месте Дезертирского рынка недалеко от центрального железнодорожного вокзала, сообщает bm.ge.

Речь идет о территории по адресу улица Цинамдзгришвили, 135. Когда-то здесь находился крупнейший рынок столицы, история его народного названия уходит в начало прошлого века. Старое здание было реконструировано около десяти лет назад, до сих пор вокруг него сосредоточено множество торговых рядов – продуктовых, и вещевых.

Согласно проекту, новый торговый центр будет двухэтажным. Высота здания составит 15,3 метра, общая площадь комплекса – до 18 тысяч кв. метров.

Из них 12,4 тысячи кв. метров – коммерческая площадь. В торговом центре будут представлены фирменные магазины и объекты питания.

Реализует проект компания «Тбилиси Молл», которой принадлежит территория (участок площадью до 14 тысяч кв. метров) и существующие на нем постройки.

В пресс-службе компании журналистам сообщили, что официальная презентация проекта запланирована в ближайшее время.


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