

На месте «Дезертирки» в Тбилиси будет построен большой торговый центр

16.02.2024 16:19





Власти Тбилиси одобрили проект строительства торгового центра на месте Дезертирского рынка недалеко от центрального железнодорожного вокзала, сообщает bm.ge.



Речь идет о территории по адресу улица Цинамдзгришвили, 135. Когда-то здесь находился крупнейший рынок столицы, история его народного названия уходит в начало прошлого века. Старое здание было реконструировано около десяти лет назад, до сих пор вокруг него сосредоточено множество торговых рядов – продуктовых, и вещевых.



Согласно проекту, новый торговый центр будет двухэтажным. Высота здания составит 15,3 метра, общая площадь комплекса – до 18 тысяч кв. метров.



Из них 12,4 тысячи кв. метров – коммерческая площадь. В торговом центре будут представлены фирменные магазины и объекты питания.



Реализует проект компания «Тбилиси Молл», которой принадлежит территория (участок площадью до 14 тысяч кв. метров) и существующие на нем постройки.



В пресс-службе компании журналистам сообщили, что официальная презентация проекта запланирована в ближайшее время.





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