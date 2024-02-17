

Нацбанк Грузии облегчил снятие средств с банковских счетов для граждан РФ

17.02.2024 12:09





Национальный банк Грузии понизил с 80% до 40% долю вкладов граждан РФ в иностранной валюте, которую нельзя потребовать выдать немедленно. Об этом говорится в сообщении регулятора.



По новым правилам, за один раз граждане РФ теперь смогут забирать со своих счетов в грузинских банках до 60% от вкладов. Такие же требования ликвидности применяются к депозитам других нерезидентов.



НБГ пояснил, что это решение принято «с учетом геополитической обстановки» — существенного оттока средств россиян в среднесрочный период не ожидается.



Как отмечается, после повышения ставки оттока для россиян до 80% в сентябре 2023 года, объем счетов граждан РФ стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась.



«Основную часть этого ресурса банки хранят в ликвидных активах и не происходит замена долгосрочных стабильных обязательств», — отмечает Нацбанк.



Нацбанк Грузии 31 мая 2023 года заявил, что с 1 сентября для граждан России процент вкладов в иностранной валюте, который нельзя востребовать немедленно, повышается до 80%. Причиной этому послужило то, что с 2022 года существенно возросли депозиты россиян в Грузии в иностранной валюте. В силу существенного притока капитала регулятор счел целесообразным сохранить его в ликвидных средствах.



К концу 2022 года граждане России хранили в банках Грузии 2,42 миллиарда лари (около 969,4 миллиона долларов). На их долю приходилось до 37% от всех депозитов нерезидентов.



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