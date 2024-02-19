

Уровень безработицы снизился на 0,7 процентных пункта

19.02.2024 13:45





По данным Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), в IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень безработицы в Грузии снизился на 0,7 процентных пункта и составил 15,3%.



В IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года количество наемных лиц увеличилось на 74.3 тыс. человек (8,4%) и достигло 958.4 тыс., а количество самозанятых сократилось на 6.6 тыс. (1,6%) и составило 413.8 тыс. За этот же период число безработных сократилось на 0.9 тыс. (0,4%) и составило 248.6 тысяч.



В IV квартале 2023 года уровень участия рабочей силы (доля рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 1.7 процентного пункта и определен в 54.3 процента, а уровень занятости увеличился на 1.8 процентных пункта и составил 46.0 процентов.



Уровень участия рабочей силы в поселках городского типа увеличился на 1.9 процентных пункта, в поселках сельского типа — на 1.2 процентных пункта; уровень занятости в поселках городского типа увеличился на 1.7 процентных пункт, в поселках сельского типа – на 1.8 процентных пункта и составляет 47.5 процента и 43.9 процента соответственно.



В IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года доля наемных работников в общей численности занятых увеличилась на 2.1 процентных пункта и составила 69.8 процента.



Уровень безработицы среди мужчин традиционно выше, чем среди женщин. В IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года данный показатель у женщин сократился на 0.3 процентных пункта, а у мужчин – на 1.0 процентный пункт и составляет соответственно 13.5% и 16.8%», – отмечается в информации.



По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень участия в рабочей силе среди женщин увеличился на 1.6 процентный пункт, а среди мужчин — на 1.9 процентных пункта.



В IV квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уровень занятости среди женщин увеличился на 1,5 процентных пункта, среди мужчин – на 2,2 процентных пункта.







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