

Реэкспорт автомобилей на первом месте по объему экспорта

19.02.2024 14:23





В январе 2024 года внешнеторговый оборот товаров Грузии без учета незадекларированной торговли составил 1,34 миллиарда долларов США, что на 14,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



Экспорт снизился на 26,2% и составил 338,6 млн долларов США, а импорт снизился на 10,1% и составил 1 млрд долларов США. В январе 2024 года отрицательное сальдо торгового баланса достигло 664,1 млн.долл. Доллар США составил 49,5% внешнеторгового оборота.



В январе 2024 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 80,8%. Тройка крупнейших экспортеров сложилась следующим образом: Кыргызстан (46,2 млн долларов США), Россия (41,6 млн долларов США) и Азербайджан (40,9 млн долларов США).



В тройку крупнейших импортеров входят: Турция (203,1 млн долларов США), Россия (148,4 млн долларов США) и Китай (76,4 млн долларов США). В январе 2024 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем импорте Грузии составила 70%.



В январе 2024 года среди товарных групп первое место в десяти экспортных категориях заняли легковые автомобили — 112,0 млн долларов США, что составляет 33,1% всего экспорта. Второе место занимают ферросплавы с 19,4 млн в долларов США (5,7 процента от общего объема экспорта), третье место занимают натуральные виноградные вина стоимостью 18,0 млн долларов США (5,3 процента).



На первом месте в десятке отечественного экспорта находятся ферросплавы, на втором месте — натуральные виноградные вина, на третьем — руды и концентраты драгоценных металлов. Крупнейшими партнерами по экспорту являются: Россия, Турция и Китай.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





