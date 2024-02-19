

Одним из важных направлений сотрудничества с Европой являются торгово-экономические вопросы - министр

19.02.2024 20:18





Одним из важных направлений нашего сотрудничества с Европой являются торгово-экономические вопросы, и в этом отношении Грузия фактически собрала основные приоритетные направления под зонтом связности, соответственно наш основной фокус будет на этих вопросах», — заявил министр экономика Грузии Леван Давиташвили.



По словам Давиташвили, уже подготовлен подробный план действий, который позволит еще больше улучшить экономические отношения.



«Также у нас будет разговор о том, как после получения статуса кандидата Грузия сможет в ускоренном режиме интегрироваться в единый европейский рынок. Уже подготовлен подробный план действий, выходящий за рамки обязательств DSFT, который мог бы способствовать этому процессу. Мы уже представили этот план Евросоюзу и проведем его обсуждение. Мы ожидаем, что будет подтверждение с их стороны, и фактически это будет обновленная повестка для в экономическом направлении сотрудничества и экономических вопросах», — заявил Давиташвили.







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