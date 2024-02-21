

Вашадзе: В странах ЕС вода дешевле, а в соседних странах все продукты дешевле, чем в Грузии

21.02.2024 16:01





Вы говорите, что у вас экономика на душу населения выше, чем в Армении и Азербайджане, тогда почему у нас больше безработицы? Что происходит?! - может, деньги из бюджета идут в основном элите, а не к народу?! – этот вопрос председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе адресовал министру финансов Лаше Хуцишвили, которого слушают в парламенте в формате «часа министра».



По словам Вашадзе, в странах ЕС вода дешевле, а в соседних странах все продукты дешевле, чем в Грузии.



«У меня к вам вопрос, почему в странах ЕС бутылка воды стоит дешевле, чем в Грузии? Почему в соседних странах все продукты дешевле, чем в Грузии? Например, почему в Турции килограмм сливочного масла стоит меньше? Цена там около 20 лари, почему же в Грузии оно стоит 30 лари? Почему 15 яиц там стоят 4 с половиной лари, а 10 яиц в Грузии - 5,50-5,70 лари. В Грузии повсюду есть вода, почему на границе в Сарпи стоят очереди из тех, кто едет в Турцию, чтобы купить продукты, а потом привезти их своим семьям? Почему это происходит, что виновато в том, что в стране такая дороговизна? Когда вы говорите об этих цифрах, это ведь для людей?!



Почему безработица в Грузии находится на самом высоком уровне во всем регионе? Уровень безработицы ниже в Армении и Азербайджане, про Турцию ничего даже не скажу - ниже, безработица ниже и в России, показатель безработицы низкий везде в Причерноморье. Я спрашиваю вас, почему в Грузии такой показатель безработицы? Вы ведь говорите, что экономика на душу населения выше, чем в Армении, ведь говорите, что у нас экономика больше, чем у Азербайджана? Тогда почему у нас больше безработицы. Ответьте на этот вопрос, потому что вы являетесь главным финансистом в этой стране. Что происходит, может, деньги из бюджета в основном идут элите, а не к народу, не в этом ли причина?!», - сказал Вашадзе.





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