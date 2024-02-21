

Хуцишвили: По ряду направлений Грузия не уступает странам-членам и кандидатам в ЕС или находится на передовых позициях

21.02.2024 16:05





Согласно анализу последних макроэкономических параметров Грузии и стран-членов и кандидатов в ЕС, по целому ряду направлений Грузия не уступает им и/или находится на передовой позиции с высоким темпом экономического роста, низким показателем инфляции, малостью государственного долга и дефицита бюджета, а также по скорости восстановления макроэкономических и фискальных параметров после пандемии, - об этом заявил министр финансов Лаша Хуцишвили во время выступления в формате «часа министра» в парламенте.



По его словам, с точки зрения экономического роста, после трех успешных лет полностью искоренено отставание, вызванное пандемией, и экономика вернулась к тому тренду, который должен был быть в случае отсутствия пандемии.



«Это достижение особенно важно, учитывая геополитические сдвиги в мире и регионе, в результате чего большинство ведущих экономик мира по прежнему испытывают вызванные пандемией экономические последствия для экономического роста и инфляции», - заявил министр.



Как он отметил, по прогнозу Международного валютного фонда, уровень доходов на душу населения в Грузии с учетом покупательной способности в 2024 году составит до 45 процентов от медианного показателя Евросоюза.



«В случае 4 из 13 стран, вступивших в Евросоюз с 2000-х годов, а именно: Польши, Литвы, Латвии и Болгарии, на момент вступления этот их показатель был еще ниже. Соответственно, мы можем свободно сказать, что с экономической точки зрения Грузия уже соответствует стандарту членства», - заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.



По его словам, средняя годовая инфляция в Грузии в 2023 году составила 2.5 процента, а в течение последних 8 месяцев показатель инфляции фиксируется на отметке ниже 1 процента. По существующим прогнозам, инфляция и в дальнейшем сохранится в пределах целевого уровня.





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