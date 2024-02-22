|
|
|
ЕБРР профинансирует проект по утилизации твердых отходов в Грузии
22.02.2024 13:29
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 22 миллионов евро компании Tbilservice Group для улучшения инфраструктуры по утилизации твердых отходов в столице Грузии Тбилиси, сообщает Trend.
Финансирование пойдет на поддержку строительства первого завода по переработке отходов в Тбилиси в рамках участия города в программе «Зеленые города» ЕБРР.
Кроме того, кредит софинансируется за счет льготных средств в размере до 22 миллионов евро из Зеленого климатического фонда.
Эта инициатива направлена на сокращение выбросов парниковых газов на 72 процента по сравнению с базовым уровнем, что будет способствовать заметному улучшению окружающей среды города.
На сегодняшний день ЕБРР принял участие в 290 проектах в Грузии, общий объем инвестиций составил около 5 миллиардов евро, 83 процента из которых поступило от частного сектора, в то время как «зеленое» финансирование ЕБРР в Грузии составило 37 процентов от общего объема инвестиций в Грузию в 2023 году.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна