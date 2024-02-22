

Банк Liberty уменьшит проценты по кредитам более чем 150 тысячам пенсионеров

22.02.2024 20:13





В Грузии более чем 150 тысячам пенсионеров уменьшат проценты по кредитам. Об этом было объявлено по итогам встречи премьера Ираклия Кобахидзе с и.о. президента Национального банка Грузии Натией Турнава и гендиректором Liberty Bank Бекой Гогичаишвили.



«Благодаря этому решению более чем 150 тысячам пенсионеров, которые взяли кредиты до 2023 года, проценты по кредитам будут уменьшены и приравнены к процентам, введенным с 2023 года», — сообщает пресс-служба правительства.



Как отмечается, Liberty Bank и регулятор продолжат работу, чтобы согласовать конкретные детали этой инициативы.



Кобахидзе указал, что важно своевременно перейти на следующий этап, чтобы пенсионеры смогли как можно скорее воспользоваться обновленными условиями.



Liberty Bank и факты нарушения прав пенсионеров

В конце января Народный защитник Грузии заявил о нарушениях прав тысяч пожилых людей, взявших кредиты в Liberty Bank, который выдает им пенсии.



Дело в том, что во время пандемии коронавируса банк предоставил пенсионерам отсрочки, а по истечению льготного периода составил новый график выплат, увеличив как стоимость кредитов, так и сроки кредитных соглашений.



Многие пожилые люди попросту не знали, что по закону у них есть право вернуться к старому графику платежей.



Другой проблемой стали овердрафтные кредиты банка Liberty, выданные пенсионерам.



С 1 января 2023 года верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров был снижен до 26%. Тем не менее, пересчет по новым условиям и по новой низкой процентной ставке происходил только на основании обращения пенсионеров. Должным образом о процедурах заемщиков не проинформировали – пенсионеры продолжили платить по неадекватно высокой процентной ставке.



Оценки оппозиции еще более резкие. Описанные омбудсменом нарушения они называют «схемами грабежа пенсионеров», а пожилых заемщиков – «жертвами банковских мошенничеств».



Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии, который выдает пенсии и социальную помощь более чем 808 тысячам гражданам страны. Согласно данным «Сакстата», из них до 40% взяли в Liberty Bank кредиты.

По состоянию на второй квартал 2023 года общая сумма кредитов, выданных пенсионерам и лицам, получающим социальную помощь, с учетом процентных льгот, составила 402,8 миллиона лари.



Новости-Грузия

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