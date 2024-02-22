

Более чем 150 тысячам пенсионеров снизят проценты по кредитам

22.02.2024 20:19





Более 150 тысяч пенсионеров получат снижение процентов по кредитам — решение было принято на встрече, состоявшейся в администрации правительства, где премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с исполняющей обязанности президента Национального банка Натией Турнава и генеральным директором «Либерти Банка» Бекой Гогичаишвили.



Благодаря этому решению более чем 150 тысячам пенсионеров, взявших кредит до 2023 года, проценты по кредиту будут снижены и приравнены к процентам, введенным с 2023 года.



На встрече, состоявшейся в администрации правительства, было отмечено, что «Либерти Банк» продолжит работу с Нацбанком по части исполнения и конкретным деталям.



Обсуждая вопрос, глава правительства подчеркнул, что важно вовремя начать следующий этап и чтобы пенсионеры смогли воспользоваться обновленными условиями.





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